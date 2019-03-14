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Bakan Akar: F-35'lerin Kasım'da Malatya'ya gelmesini bekliyoruz
14.03.2019 - 11:14 | Son Güncelleme: 14.03.2019 - 11:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Birtakım açıklamalar olmasına rağmen F-35 şu anda normal işliyor görünüyor. Bizim pilotlarımız, bakım personelimiz ABD’de eğitim almaya devam ediyor. Kasım’da uçakların Malatya’ya gelmesini bekliyoruz. Bununla ilgili Malatya’daki altyapı hazırlıklarımız tamamlandı" dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Hulusi Akasr,MSB,açıklama,
610349 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/610349.aspx
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