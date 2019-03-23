Sultanbeyli’deki Aydos Ormanı’nda bugün saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında ormandan yoğun dumanın yükseldiği görülürken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Aydos Ormanı'nda yangın
23.03.2019 - 16:31 | Son Güncelleme: 23.03.2019 - 16:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Sultanbeyli'de Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İtfaiyenin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Etiketler : Sultanbeyli,Aydos Ormanı,yangın,
612146 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/612146.aspx
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