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BDDK'dan açıklama: Soruşturma başlatıldı
23.03.2019 - 19:38 | Son Güncelleme: 23.03.2019 - 19:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
BDDK: Bazı bankaların müşterilerin döviz piyasalarına ilişkin yanıltıcı ve manipülatif şekilde döviz alımına yönlendirdiklerine dair şikayetler üzerine inceleme ve soruşturma başlatıldı. İlgililer hakkında gerekli idari ve hukuki süreçler yürütülecek.
Etiketler : BDDK,
612180 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/612180.aspx
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