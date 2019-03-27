Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

24 Haziran seçimlerinde yüzde 73 gibi rekor bir oyla şahsımı Cumhurbaşkanlığına layık gördüğünüz için her birinize teşekkürlerimi sunuyorum. Belediye başkanlığında, merkezde ve tüm ilçelerde AK Parti’yi tercih eden Düzcelilerin yine tulum çıkaracağına inanıyorum. Düzce 2023 hedeflerine ulaşmak için AK Parti’nin gönül belediyeciliğiyle yoluna devam edecektir.

MİLLİ İRADENİN TECELLİ ETTİĞİ YER SEÇİMDİR

Şehrimizin ve ülkemizin geleceği için 31 Mart seçimleri çok önemli. Pazar günü Düzce’deki ve diğer illerdeki tüm vatandaşlarımı mutlaka sandığa gitmeye davet ediyorum. Türkiye bugüne kadar karşısına çıkan tüm zorlukların üstesinden şu içinde bulunduğumuz birliğiyle, beraberliğiyle, en önemlisi de milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığı sayesinde gelmiştir.

Milli iradenin tecelli ettiği yer seçimdir, sandıktır. Pazar günü sandığa gitmeyen her vatandaşımız, kendi iradesini oraya gidip oyunu kullananların insafına terk ettiğini bilmelidir. Çünkü seçim sonuçları toplam seçmen sayısına göre değil, sandığa gidip oyunu kullananların tercihlerinin dağılımıyla ortaya çıkar. Kullanılmayan her oy, bu ülkenin ve milletin başına çorap örmek isteyenlerin ekmeğine sürülmüş bir yağ gibidir.

Kızgınlık, küskünlük, ders verme hissiyatı başka bir şeydir, sandıkta milli iradeye sahip çıkmak başka bir şeydir. İnsanın olduğu her yerde hata da vardır, eksik de vardır, noksan da vardır. Önemli olan bunları düzeltme iradesidir. Biz işte bu kararlılığa sahip olduğumuzu söylüyoruz. 16 Nisan halkoylamasının ardından partimizin genel başkanlığına yeniden geldiğimizde bu amaçla teşkilatlarımızda ve belediyelerimizde epey bir çalışma yürütmüştük. Seçim kampanyası sürecinde gördüğüm kadarıyla bu çalışmayı önümüzdeki dönemde de devam ettirmemiz gerekiyor.

BİR AK PARTİLİ ASLA BÖYLE BİR YANLIŞA DÜŞEMEZ

İşte buradan, Düzce’den ülkemizin tüm şehirlerimizdeki vatandaşlarıma, kardeşlerime, yol arkadaşlarıma söz veriyorum. Millete ve ülkeye hizmet etmek için kendisine tahsis edilen imkanları çarçur eden, hele hele istismar edenin de bizim dünyamızda yeri asla olamaz. Kim olursa olsun. Milletimizin gönlünü kıran, bizim gönlümüzü kırmış demektir. Bunun hesabını mutlaka verecektir. Milletimize saygısızlık eden, kibirli davranan, kendini ulaşılmaz yapan herkes, bizi de defterinden silmiş demektir ve yolları da ayırmış demektir. Böyle bir yanlışa diğer partilerin adayları, yöneticileri düşebilir. Ama bir AK Partili asla böyle bir yanlışa düşemez.

Bazı yerlerde bizden aday olamayanların, hiç olmayacak partilerden adaylıklarını koyarak karşımıza çıktıklarını görüyorum, bu acıdır. Nefsinin peşinden gidenlerle bizim işimiz yok. AK Parti'de siyaset yaparken, sırf aday olamadım diye başka yere gitmişsen bunun adı şehrine hizmet davası değil, nefsine hizmet çabasıdır.

PAZAR GÜNÜ TARİHİMİZİN EN BÜYÜK KATILIMINI BEKLİYORUZ

Kardeşlerim şimdi buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Sezai Temelli denen adam Kürt değildir, Kürtler üzerinden istismar yapan ne idüğü belirsiz birisi. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Ankara’da yaşayan Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Siz Özhaseki kardeşim orada dururken oyunuzu soyadı Yavaş olan birine mi vereceksiniz? Benim Kürt kardeşlerimin oyları senin ipoteğin altında mı? Pazar günü bunlara Osmanlı tokadı vuralım. Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz, böldürtmeyeceğiz.

Pazar günü tarihimizin en büyük katılımı ile seçimlerimizi gerçekleştireceğimize inanıyorum. Bizim demokrasi anlayışımızda sandık namustur. Bu uğurda nice acılar çekilmiştir. Oyunu kullanan herkesten bu sonuçlara yansımasını takip etmesini bekliyorum.

KULAĞI VARDIR DUYMAZ, AĞZI VARDIR HAKKI KONUŞMAZ

Bay Kemal, bak sadece Düzce’ye ne yaptığımızı inşallah izlemişsindir. Hiç olmazsa CHP’ye gönül veren kardeşlerim izlemiştir. Çünkü Bay Kemal’in sıkıntıları var, aynı zamanda bakar kördür. Kulağı vardır duymaz, ağzı vardır hakkı konuşmaz çünkü gönlü mühür. Geçen gün Hatay’a gitmiş. Hatay’da başkana diyor ki ‘burada baraj var mı?’ Ben 6 baraj, 3 tane gölet yaptık dedim. O da onu soruyor. Tabii bunların kılavuzu karga. Görüyorsunuz bu kardeşiniz, bu evladınız eserlerle konuşuyor.