Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

AK Parti ile ittifak yapılan büyükşehir ve illerde seçim çalışmaları son derece hassas bir şekilde yürütülürken, MHP teşkilatı, ittifak olmayan yerlerde de seçim çalışmalarını Cumhur İttifakı’nın ruhuna uygun bir şekilde sürdürüyor. Parti teşkilatı seçmenin nabzını yakından takip ediyor. Özellikle 24 Haziran’ın ardından MHP’nin oylarını artırdığına dikkat çekiliyor. Bu kapsamda MHP’nin, kendi adaylarıyla yarışa girdiği 9 ilden beklentisi yüksek. Parti kurmayları, Aksaray, Kırıkkale, Yozgat, Kütahya, Tokat, Zonguldak, Erzincan, Uşak ve Kastamonu’da seçimi kazanacaklarını belirtiyor. Söz konusu illerde seçim sonuçlarının çok küçük farklarla belirleneceğini ifade eden kurmaylar “Bu illerde seçimi ya alacağız ya da kıl payı kaçıracağız” dedi. Genel Başkan Bahçeli de söz konusu illerde miting gerçekleştirmişti. Öte yandan ittifak kapsamında olan Kırklareli’de de MHP’nin kazanma ihtimalinin yüksek olduğu kaydediliyor.