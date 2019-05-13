Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şaibelerle dolu bir seçimle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturmaya çalışan CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun 31 Mart’ın ardından hazırlattığı “16 milyon kazandı” başlıklı teşekkür posterinde yer alan şahısların reklam ajansı oyuncu olduğu ortaya çıktı. Halkın her kesimini arkasına alarak başkan seçildiği imajını çizmeye çalışan İmamoğlu’nun posterinde bulunan sakallı takkeli şahsın, bira reklam çekimlerinde oynayan yabancı bir kişi olduğunu öğrenildi. Fotoğrafa eklenen kişiye takkenin de montajlandığı ve bu şekilde muhafazakâr kesime karşı algı yapmaya çalışıldığı anlaşıldı. Ayrıca fotoğrafta yer alan başörtülü kadın da yabancı çıktı. Reklam çekimi yüzü olan kadının fotoğrafının da kesilerek reklam afişine eklendiği tespit edildi.

* CHP’nin ‘Kes yapıştır operasyonu’ 23 Haziran sürecinde de devam ediyor. İstanbul Ümraniye’de, bir sokak röportajında, 31 Mart Mahallî İdareler Seçiminde oyunu Binali Yıldırım’a oy verdiğini, 23 Haziran’da ise Ekrem İmamoğlu’na vereceğini söyleyen bir şahsın sosyal medyada röportajı yayınlandı. Adamın Mahmut Tanal ile fotoğrafları ve CHP ilçe teşkilatında görev yaptığı ortaya çıktı.

* 16 Nisan referandumunda hayır kampanyası yürüten CHP, bir prodüksiyon şirketleriyle anlaşarak hazırlattığı videolarla algı oluşturmaya çalışmıştı. Video için kamera karşısına geçen CHP’liler, başörtüsünü de propagandalarına alet etmişti. Başı açık parti üyesi bir kadın başörtüsü takarak röportaj yapmıştı.

* AK Parti’nin İstanbul mitingindeki bir katılımcıya yönelik paylaşılan videoda kendini “müftü eşi” ve “başörtülü” gösteren Gül Taşlı Cenal’in, Balıkesir’e bağlı Burhaniye’de eski CHP İlçe Başkanı Faruk Cenal’in eşi olduğu ortaya çıkmıştı.