Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Mayıs’ta “Demokrasi ve Özgürlük Adası” olarak yeniden düzenlenen Yassıada’ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edildiği Yassıada’da yapımı devam eden müze ve kongre merkezinin son hâlini yerinde inceleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müze ve kongre merkezinde biten kısımlarının ise açılışını yapması planlanıyor. Adada yapımı devam eden otel, cami inşatları ile çevre düzenlemesine ilişkin hazırlıklar da tamamlandıktan sonra hizmete alınacak. İdam kararının verildiği duruşma salonuna yapılacak ziyaretin ardından Erdoğan, darbesinin 59. yılı dolayısıyla düzenlenmesi planlanan anma törenlerine de katılacak.

GÖRSELLERLE ANLATILACAK

Edinilen bilgiye göre, aslına uygun şekliyle restore edilen adanın mimari yapısı tamamlanırken iç tasarımları ile ilgili çalışmalar devam ediliyor. Oradaki tarihin ziyaretçilere daha iyi anlatılması için de canlandırma merkezi yapılıyor. Özellikle yargılama sürecinde kullanılmış yapıların restore edildiği alanda başta Adnan Menderes’in yaşadıkları olmak üzere tüm tarih görsellerle anlatılacak.

2015 yılında Yassıada’da başlatılan projede konaklama için otel, bungalov, kafe ve restoranların yanı sıra, Demokrasi Feneri, Sonsuzluk İskelesi, helikopter pisti, Özgürlük Platformu, dört ayrı kafe ve restoran, park, Demokrasi Şehitleri Anıtı, kütüphane, müze ve konferans salonu, 27 Mayıs’ı canlandırma yeri ve sergi salonları gibi pek çok yapı yer alıyor.