Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 20.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Beşiktaş'ta bir otele geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğün törenine katıldı. Erdoğan çiftin nikah şahitliğini yaptı. Nikah töreninin ardından çifti tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan otelden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesut Özil'in nikah şahidi oldu
07.06.2019 - 20:39 | Son Güncelleme: 07.06.2019 - 21:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Mesut Özil,Amine Gülşe,
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