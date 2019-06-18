Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldırım, yayında İstanbul ve İzmir arasındaki kanalizasyon ve yağmur suyu ayrıştırma oranlarını verilerle gözler önüne serdi. Veriler İstanbul’un İzmir’e göre yüksek oranda üstün olduğunu gösterdi. Kaftancıoğlu ise Yıldırım’ın duyurduğu verilerin sadece İzmir ile olana bölümünün ekran görüntüsünü Twitter hesabından paylaşarak, “Fotoşop değilse eğer başka sözüm yok” diye yazdı. 31 Mart seçimlerinin ardından CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun yanında eş başkan gibi hareket eden Kaftancıoğlu’nun birileri inanır umuduyla yapmaya çalıştığı algı operasyonu kısa sürede elinde patladı. Algı operasyonu tutmayan CHP’nin İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu kısa sürede rezil oldu.