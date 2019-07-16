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Trump'tan Türkiye açıklaması
16.07.2019 - 20:00 | Son Güncelleme: 16.07.2019 - 20:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump, 'Türkiye 100'den fazla F-35 siparişi verdi, daha fazla F-35 siparişi veremez. Nedeni ise Rus savunma sistemini almaları, Türkiye konusu çok karışık, onlarla konuşuyoruz.' açıklamasında bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : ABD Başkanı Donald Trump,s400,f35,
637463 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/637463.aspx
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