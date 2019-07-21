Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Dilara B. (19) ve Şeyda O. (24) aralarında husumet bulunan Menekşe A'yı darp etti. Menekşe A'da olayı sevgilisi erkek arkadaşı Yılmaz Ç'ye (33) anlattı. Genç kızları takip eden Yılmaz Ç. dün gece saat 23.00 sularında Namık Kemal Mahallesi, Orhan Ekinci Bulvarı üzerindeki konser alanında Dilara B. ve Şeyda O.'ya silahla ateş etti. Olayda yaralanan iki genç kız kaldırıldıkları Ceyhan Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, olayı azmettirdiği iddiasıyla Menekşe A'yı gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen erkek arkadaşı Yılmaz Ç. de suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Emniyette sorgulamaları tamamlanan Menekşe A. ile Yılmaz Ç. adliyeye sevk edildi.