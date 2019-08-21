Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da bugün şiddetli yağmur bekleniyordu. Yetkililer, sağanak yağmur ile birlikte olası sel baskınları konusunda da vatandaşları uyarmıştı. İstanbul’da gün içerisinde şiddetli yağır beklenirken, Anadolu Yakası’nda gökyüzünü kara bulutların sardığı görüldü. Ayrıca sabah saatlerinden itibaren havanın kapalı olduğu gözlenmişti. Kapalı havanın ardından Anadolu Yakası yağmura teslim oldu

Anadolu Yakasında beklenen şiddetli yağmur etkili olmaya başladı. Yağan yağmur nedeniyle Kartal’da bulunan bir evin bahçesini su bastı. Suyun bastığı evin sakinleri kovalarla bahçedeki suyu tahliye etmeye çalıştı.