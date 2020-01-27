Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömür, AFAD koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere dağıtılacak.
Depremzedelere 30 bin ton kömür dağıtılacak
27.01.2020 - 15:05 | Son Güncelleme: 27.01.2020 - 15:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Kömür İşletmelerince Soma ve Tunçbilek'ten sağlanan 30 bin ton kömür, AFAD koordinasyonunda Elazığ ve Malatya'daki depremzedelere dağıtılacak.
Kaynak: AA
Etiketler : depremzede,Elazığ,deprem,
677670 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677670.aspx
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