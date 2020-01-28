Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Elazığ merkezli deprem dolayısıyla taziyelerini ilettiği ve Türkiye'nin yanında olduğunu ifade ettiği belirtildi. Açıklamada, liderlerin ikili ilişkilerin yanı sıra İdlip ve Libya başta olmak üzere bölgesel konular hakkında da görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda Libya ve İdlib'i görüştü