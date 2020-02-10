Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu, İdlib'in güneyindeki Kefr Batikh bölgesinde Esad rejimine ait bir askeri aracı patlattı. Rejim askerleriyle dolu aracın havaya uçtuğu o an kameralara yansıdı.
SMO, Esad rejimine ait bir askeri aracı patlattı
10.02.2020 - 19:17 | Son Güncelleme: 10.02.2020 - 19:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu (SMO), Esad rejimine ait bir askeri aracı düzenlediği saldırı ile havaya uçurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : SMO,Suriye Milli Ordusu,Esad rejimine,
680527 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/680527.aspx
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