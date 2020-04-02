Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüsle ilgili son bilgileri paylaştı. Buna göre, 15 bin 679’a ulaşan vaka sayısının yüzde 60’ı İstanbul’da bulunuyor. İstanbul’u sırasıyla İzmir ve Ankara takip ediyor. İlk 10’un dokuzu büyükşehir iken altıncı sıradaki Isparta 268 vakayla dikkat çekti. Bu vakaların 244’ünün yurtlarda karantinaya alınan umreciler olduğu belirlendi. Denetimlerin zayıf kalması sonucu söz konusu kişilerin odadan odaya geçtikleri, çay içip sohbet ettikleri ortaya çıktı. Böylece koronavirüsün hızla yayıldığı öğrenildi. İldeki geri kalan vakaların da aynı yurtlarda çalışan hizmetliler olduğu kaydedildi.

Bakan Koca’nın verdiği diğer bilgiler de şöyle:

l Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. Hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 80’i 60 yaş üstünde

l Vakalarımız içerisindeki ölüm oranıyla birçok ülkeden iyi durumdayız.

l Sağlık çalışanlarımızdan 601’i virüse yakalandı.

l Sadece 1 kişinin 30 kişiye virüs bulaştırdığını tespit ettik.

l Yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranı yüzde 63, Anadolu’da yatak doluluk oranı yüzde 40’larda. Hastanelerde herhangi bir sorun yok.

l Pandemi hastaneleriyle ilgili bir düzenleme yapılacak. Vatandaşımızdan ücret talep edilmemesini istiyoruz.

VAKANIN ÇOĞU İSTANBUL’DA

Sağlık Bakanı Koca, il il hasta sayısını da açıklarken, “Bütün illerimizde vaka var” dedi. İller ve koronavirüslü hasta sayısı şöyle:

Adana 197, Adıyaman 26, Afyonkarahisar 11, Ağrı 29, Aksaray 4, Ankara 712, Antalya 95, Ardahan 5, Artvin 15, Aydın 12, Balıkesir 87, Bartın 8, Batman 7, Bayburt 18, Bilecik 5, Bingöl 8, Bitlis 22, Bolu 6, Burdur 2, Bursa 135, Çanakkale 24, Çankırı 13, Çorum 29, Denizli 81, Diyarbakır 26, Düzce 21, Edirne 89, Elazığ 9, Erzincan 17, Erzurum 86, Eskişehir 83, Gaziantep 37, Giresun 61, Gümüşhane 12, Hakkâri 7, Hatay 22, Iğdır 25, Isparta 268, İstanbul 8852, İzmir 853, Kahramanmaraş 15, Karabük 10, Karaman 12, Kars 25, Kastamonu 13,Kayseri 109, Kilis 16, Kırıkkale 22, Kırklareli 35, Kırşehir 4, Kocaeli 420, Konya 584, Kütahya 5, Malatya 49, Manisa 65, Mardin 43, Mersin 9, Muğla 43, Muş 11, Nevşehir 18, Niğde 3, Ordu 73, Osmaniye 31, Rize 88, Sakarya 207, Samsun 112, Şanlıurfa 11, Siirt 32, Sinop 31, Şırnak 3, Sivas 67, Tekirdağ 101, Tokat 80, Trabzon 74, Tunceli 6, Uşak 38, Van 26, Yalova 46, Yozgat 13 ve Zonguldak 112.

İŞTE İLK 10 İL

1. İstanbul: 8. 852

2. İzmir: 853

3. Ankara: 712

4. Konya: 584

5. Kocaeli: 420

6. Isparta: 268

7. Sakarya: 207

8. Adana 197

9. Bursa: 135

10. Samsun: 112