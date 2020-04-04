Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı. Bilim Kurulunun hastalığın dünyadaki ve ülkedeki gelişimini anbean takip ettiğine dikkati çeken Erdoğan, buna göre alınması gereken tedbirlerin Bilim Kurulu tarafından belirlenerek hükûmete tavsiye olarak iletildiğini dile getirdi. Erdoğan şunları kaydetti: “Genel olarak halkımızın kurallara riayet hususunda hassasiyet gösterdiğini biliyor ve herkese şükranlarımı sunuyorum. Ancak sayıca az da olsa sosyal izolasyon, sosyal mesafe, temizlik gibi temel kurallara uymayanların bulunduğunu da görüyoruz. Bunun için gönüllü olarak uygulanması gereken kuralları aşamalı bir şekilde zorunlu hâle dönüştürmemiz gerekebiliyor.”



ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞLARI YASAK

Erdoğan, alınan tedbirleri de şöyle sıraladı: Bu gece (dün) itibarıyla 30 büyükşehir ile akciğer rahatsızlıklarının sık görüldüğü Zonguldak ilimizi, belirli istisnalar haricinde araç giriş çıkışına kapatıyoruz. Bu şehirlerimize gıda, ilaç ve temizlik malzemesi gibi zorunlu ihtiyaç malzemeleri nakli ile İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirtilen sektörlerin lojistik araçları dışında giriş çıkış yapılamayacaktır. Ülke içinde yük ve izinli yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapan araçların bu şehirlerden transit geçişleri ise devam edecek. İl Pandemi ve İl Hıfzıssıhha Kurulları, kendi şehirlerinin ihtiyaçlarına göre bu tedbirleri daha da genişletebilecektir. 30 büyükşehrimiz ile Zonguldak’ta başlatacağımız araç giriş-çıkışı yasağını, ilk etapta 15 gün süreyle uygulayacağız. Gerekirse süreyi daha da uzatacağız. (İstanbul için, örneğin Gebze’ye veya Çerkezköy’e çalışmaya gidenler bu uygulamadan muaf tutulacak.)



20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKAMAYACAK

Ülkemizin tamamında daha önce 65 yaş üzerine uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasını 20 yaş altı için de getiriyoruz. 1 Ocak 2000 ve üstü tarihli doğumlular da tıpkı 65 yaş üstü gibi sokağa çıkamayacaktır. Bununla gençlerimizi de çocuklarımızı da ciddi manada kontrol altına, karantina altına almak durumundayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşların sadece çalışma ve temel ihtiyaç malzemelerini temin için sokağa çıkmasını, bunun dışında herkesin evinde kalmasını sağlamayı amaçladıklarını vurguladı ve sözlerini şöyle sürdürdü:



YASAĞA UYMAYANA CEZA VAR

Pazar yerleri ve marketler gibi insanların toplu bulunduğu alanlarda herkesin maske takması zorunlu olacaktır. İnsanların toplu çalışmaya devam ettiği iş yerlerinde de benzer tedbirler alınacaktır. Türkiye genelinde insan hareketliliğini azaltmak için gereken tedbiri almayı sürdüreceğiz. (Bu kapsamda THY iç hat seferleri 20 Nisan'a kadar durduruldu.) Sokaklar dahil kamuya açık bütün mekânlarda kalabalık oluşturacak şekilde asla bir arada bulunulamayacak, sosyal mesafeye en az 3 adım olarak mutlaka riayet edilecektir. İkazlara uymayanlara gereken idari ve adli cezalar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır.



Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’na vefa

Salgınla mücadele sürecinde en büyük yükü omuzlayan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, milletin doktorundan hemşiresine, teknisyeninden temizlik görevlisine kadar tüm sağlık çalışanlarının gösterdiği fedakârlığı asla unutmayacağını dile getiren Erdoğan, “Geçtiğimiz günlerde Covid-19 hastalığından kaybettiğimiz Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hocamızın adını Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanemize veriyoruz. Bundan böyle bu hastane artık Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi olarak anılacaktır” dedi.