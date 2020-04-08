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Bakan Albayrak'tan 'birlikte başaracağız' mesajı
08.04.2020 - 09:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 - 10:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
#SONDAKIKA Bakan Albayrak:"Önce bu salgının üstesinden geleceğiz. Bunu yaparken ekonomimizi, üretimimizi ayakta tutacağız. Sadece salgının etkilerini gidermek için değil, sonrasında oluşacak yeni dünya düzeninde en güçlü şekilde yerimizi almak için çok daha fazla çalışacağız. "
Etiketler : bakan albayrak,
694778 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/694778.aspx
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