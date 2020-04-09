Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentin giriş çıkışlarında kurulan kontrol noktalarındaki denetimleri inceleyen Vali Erin, görevli polislere çalışmalarında başarılar diledi. Kontrol noktalarında durdurulan vatandaşlarla sohbet eden Vali Erin, maske takılması ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesi konusunda uyarılarda bulundu. Kontrol noktalarındaki denetlemelerinin ardından şehir merkezine geçen Vali Erin, Haşimiye Meydanı ve Akarbaşı Caddesindeki esnafı ziyaret etti. Gıda ile yakın teması bulunan esnafa maske ve eldiven kullanılması, hijyen kurallarına titizlikle uyulması tavsiyelerinde bulunan Vali Erin, vatandaşlara da zorunlu olmadıkça dışarı çıkmama çağrısını yineledi.