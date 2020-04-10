Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polis, Görgünoğlu’nun dijital malzemelerine el koydu. Ankara’dan İstanbul’a getirilen Görgünoğlu emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin “tehdit” suçundan tutuklanmasına hükmetti. Yapılan araştırmada Tuna Görgünoğlu’nun, CHP Etimesgut ilçe örgütünde aktif üye olduğu ortaya çıktı. Görgünoğlu’nun ayrıca Diyarbakır’daki 6-8 Ekim olaylarında terör örgütlerini sokağa dökerek 50’ye yakın vatandaşın ölmesine neden olan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’a özgürlük kampanyasını da paylaştığı öğrenildi. CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Tuna Görgünoğlu’nun kesin çıkarma talebiyle il disiplin kuruluna sevkine karar verildiğini duyurdu.