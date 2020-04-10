Son dönemde, fetvadaki asli hükmün dikkate alınmadığı, bunun yerine zarurete istinaden verilen hükümler çerçevesinde cenaze işlemlerinin gerçekleştirildiği yönünde Kurul'a şikâyetlerin ulaştığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: Covid-19 sebebiyle vefat edenlerin usulüne göre yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi farz-ı kifayedir. Gerekli koruyucu kıyafet, teknik ekipman ve ehil gassalların bulunmadığı yerlerdeki cenazelerin de bu imkanların bulunduğu gasilhanelere nakledilerek bu dinî sorumluluğun usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgililer tarafından gerekli tedbirler alınmalıdır.
'Covid-19'dan vefat edenler de yıkanıp kefenlenecek'
10.04.2020 - 05:28 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 05:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni karar üzerine, koronavirüs sebebiyle vefat edenlerin cenazelerinin, koruyucu tedbirler alınmasının ardından usule göre yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi gerektiğini bildirdi.
Etiketler : koronavirüs,koronavirüs cenaze,
695327 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/695327.aspx
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