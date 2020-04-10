Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde, fetvadaki asli hükmün dikkate alınmadığı, bunun yerine zarurete istinaden verilen hükümler çerçevesinde cenaze işlemlerinin gerçekleştirildiği yönünde Kurul'a şikâyetlerin ulaştığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: Covid-19 sebebiyle vefat edenlerin usulüne göre yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi farz-ı kifayedir. Gerekli koruyucu kıyafet, teknik ekipman ve ehil gassalların bulunmadığı yerlerdeki cenazelerin de bu imkanların bulunduğu gasilhanelere nakledilerek bu dinî sorumluluğun usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgililer tarafından gerekli tedbirler alınmalıdır.