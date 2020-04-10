MSB: Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi
10.04.2020 - 11:11 | Son Güncelleme: 10.04.2020 - 11:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Zeytin Dalı bölgesinde 3 ve Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler : MSB,terörist,
695411 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/695411.aspx
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