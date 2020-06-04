Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son beş senede Türkiye’nin silah ithalatı 2010-14 yıllarına kıyasla yüzde 48 oranında geriledi, ulusal silah sanayiindeki üretimde yaşanan artış bu gerilemede ciddi pay sahibi oldu. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) verilerine göre hızla gelişen yerli teknoloji ile Türkiye’nin savunma sanayi ihracatı 2015-2019 yıllarında önceki beş senelik döneme göre yüzde 86 arttı. Türkiye’nin silah ihracatının büyük çoğunluğunu Orta Doğu ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri oluştururken özellikle dünyanın en rekabetçi pazarı olan Avrupa ülkelerine silah ihracatında pek çok izin ve standart sorunu yaşanıyordu. Türk-Alman ortaklı kurulan Gödde Group Türk silah üreticilerinin Avrupa ülkelerine ihracatı için gerekli olan izin, lisans ve standartları sağladığını duyurdu. Yerli üretim silahların ilk alıcısı Almanya Özel Polis Birimi ve Almanya Askerî Özel Birimi oldu. Gödde Group kurucu ortağı Necat Çelik, bu yolda önemli bir adım attıklarını açıkladı. Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: Türk mühendislerimiz tarafından yüksek kalite standartlarındaki üretim tesislerinde üretilen ve zorlu testlerden başarıyla geçen silahlarımız, Almanya Polis Özel Birimi ile sağlanan anlaşmaya istinaden sipariş talepleri almış durumda. Ülke genelinde ses getiren bu hamle, hem bayilik taleplerinde hem de siparişlerde önemli bir artış sağladı. Almanya’nın en değerli ve en güvenilir kurumlarından biri olan Askerî Özel Birimine de Türkiye’de üretilen silahları tanıtarak sipariş talepleri aldık. Yenilikçi ve sağlamlığını belgelerle ispat ettiğimiz silahların, devletlerin polis ve askeri teşkilatlarına ve özel kurumlara ihraç edilerek ülkemizin gücünü ispatlamasını hedefliyoruz.