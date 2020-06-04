Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde basın toplantısı düzenleyen AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’a ait Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki çiftlik ve fabrikanın orman arazisi üzerine kurulduğunu iddia etti.

İddiaları araştıran Gebze Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri söz konusu mekânlarda inceleme yaptı. Fabrikanın bir bölümünün orman arazisine kurulu olduğu tespit edildi. Bu kısımlar mühürlendi. Yapının ilerleyen günlerde yıkılacağı öğrenildi.

Türkan’a ait Dilovası ilçesi Köseler Mahallesi’ndeki çiftlikte de Dilovası Belediyesi Çevre Koruma ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeler yapıldı. İncelemelerde muhtelif metrekarelerdeki bakım evi, yem tankı, ofis, 3 ahır, sağımhane, buzağı ahırı, kır evi, samanlık, depo, at ahırı, perde duvar, akaryakıt tankı ve yem deposunun kaçak olduğu belirlendi. Ayrıca çiftliğin kurulu olduğu arazinin bir kısmının da TOKİ’ye ait olduğu tespit edildi.

Dilovası Belediyesi, ruhsata bağlanabilecek yapıların ruhsatlı hâle getirilmesi için 1 ay süre verilmesine, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu kapsamına giren yapıların yıkılmasına, 15 adet kaçak yapı için toplam 662 bin 794 lira para cezası uygulanmasına ayrıca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. KOCAELİ İHA