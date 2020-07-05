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TEM'de feci kaza! Çok sayıda yaralı var
05.07.2020 - 21:42 | Son Güncelleme: 05.07.2020 - 21:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TEM Otoyolu Gebze kesiminde otobüsün devrilmesi sonucu büyük bir kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun Ankara istikameti trafiğe kapandı.
Etiketler : TEM,gebze,kaza,
715908 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/715908.aspx
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