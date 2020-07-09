Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burada konuşan Bakan Soylu, 451 eğitimli köpeğin, narkotikten bomba aramasına kadar pek çok alanda başarılı görevler yaptığını söyledi. Soylu, Mardin’in Nusaybin ilçesinde yapılan Atmaca Operasyonu sırasında “Zehir” isimli görev köpeğinin, el yapımı patlayıcının infilak ettirileceği sırada üzerine atladığı teröristi etkisiz hâle getirdiğini ve bu hamlesiyle 42 personelin hayatını kurtardığını anlattı. Bakan Soylu; Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü bünyesinde ilk etapta 260 personelin kurs göreceğini açıkladı. Bu personelin eğitimleri biter bitmez sahaya ineceklerini ifade eden Soylu, yeni kurulan birime ihbar yapabilmeyi kolaylaştırmak amacıyla “HAYDİ” isimli bir uygulamanın bir buçuk ay sonra faaliyete geçeceğini de aktardı.