Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rize'deki iki gün süren şiddetli yağışın ardından hasar tespit ve tahliye çalışmaları sürüyor. Afet sebebiyle üç ev yıkıldı, çok sayıda ev, iş yeri ve otomobilde hasar oluştu. 13 Temmuz'dan bu yana toplam 125 kişi, mahsur kaldıkları yerden kurtarılarak güvenli bölgeye ulaştırıldı. Selde can veren Havva Tüysüz ile Ali Uzun dün dualarla defnedildi. Çayeli'de incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bölgeye 278 kilogram yağış düştüğünü belirtti. Yaraları sarmak için çalışmaların sürdürdüğünü vurgulayan Kurum, şöyle devam etti: Hem Rize’miz hem Artvin Yusufeli’de yaşanan seller sebebiyle altı vatandaşımızı kaybettik. Çayeli'de Kaymakamlığımıza ve Belediye’mize gerekli talimatları verdik. Dere güzergâhı üzerinde bulunan dört iş yeri hemen boşaltılacak. Aynı yerdeki yaklaşık 250 konut da yıkılacak. Vatandaşlarımız yeni yapılacak rezerv binalara taşınacak. Halkımıza 5 bin liralık kira yardımı, esnafımıza da 10 bin lira taşınma desteği vereceğiz. Şairler Deresi güzergâhını genişletip köprüyü de ıslah edeceğiz. Yaklaşık 1,5 milyon liralık bir hasar söz konusu. Bütün belediye başkanlarımızla birlikte seferber olmak suretiyle süreci yöneteceğiz. Şayet tedbirler almazsak ilçelerimiz, beldelerimiz, şehirlerimiz iklim değişikliği etkilerinden ciddi manada etkilenecek. Geçen sene açıkladığımız İklim Değişikliği Eylem Planı çerçevesinde dere yatağında konut kalmayacak. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın talimatlarıyla yapılması gereken her türlü desteği vatandaşımıza vereceğiz.