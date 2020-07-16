Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında tüm yurtta dış temsilciliklerde düzenlen etkinliklerle şehitler yâd edildi, FETÖ lanetlendi. Covid-19 pandemisi sebebiyle toplu törenler yapılmazken, hainlere meydan okuyup demokrasiye çıkan millet, ilk günkü ruh ve heyecanla şehitliklere ve gazi mekânlara koştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla 81 ilde sosyal mesafe kuralına uygun olarak törenler düzenlendi. TBMM 15 Temmuz Anıtı’nda düzenlenen anma törenine Meclis Başkanı Mustafa Şentop ev sahipliği yaptı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit aileleri ve gaziler de katıldı. 15 Temmuz gecesi Meclis bahçesindeki bombanın düştüğü alanda Erdoğan ve Şentop dua ettiler. Akabinde saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu, dualar edildi.

KAHRAMANLAR İÇİN HATİM

Diyanet İşleri Başkanlığı ise ülke genelindeki camilerde öğlen namazı öncesi “15 Temmuz Şehitleri Anma ve Mevlid Programı” düzenlendi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Beştepe’deki Millet Camii’ndeki programda 251 şehit için okunan hatimlerin duasını yaptı.

ŞEHİTLER MAKAMI DOLDU TAŞTI

Üsküdar Beylerbeyi’nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Makamı ziyaretçi akınına uğradı. Makamı ziyaret eden vatandaşlar gözyaşlarına hâkim olamazken şehitler için dua etti. Ziyarete gelenler o günü tekrar yaşadıklarını belirterek vatanın birlik ve beraberliğinin bölünmeyeceğini belirtti.

Tokat Onbeşli Torunları Derneği 15 Temmuz Şehitler Makamında temsili nöbet tuttu. Dernek Başkanı Saffet Gümüş, Çanakkale Savaşlarında Tokat Onbeşlilerinin, İngiliz askerlerine boğazı geçirmediğini belirterek “15 Temmuz’da şu anki Türk Gençliği, İstanbul Boğazı’nı Fetullahçı Terör Örgütüne geçirmedi.

GENÇLER MECLİS’TE NÖBETTE

81 ilden Ankara'ya gelen gençler ve sporcular, TBMM 15 Temmuz Anıtı'nda ellerinde 251 kahramanın fotoğraflarıyla nöbet tuttu.

İstanbul’da ise Edirnekapı Şehitliğinde anma programı düzenlendi. Kur’ân-ı kerim tilavetiyle başlayan programda İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, şehitler için dua etti. Şehitliği dolduran protokol üyeleri ve vatandaşlar da edilen dualara eşlik etti. Törenin ardından, bazı şehit yakınları kabirlerin başında Kur’ân-ı kerim okudu, dualar etti. Bazı ailelerin şehitleri için gözyaşı döktüğü görüldü. Bazı şehit yakınları da mezarları suladı, çiçek koydu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki törene ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile meclis üyeleri ve belediye yöneticileri katıldı.

Kudüs’ten Makedonya’ya birçok ülkede koronavirüs sebebiyle sınırlı sayıda davetlinin katıldığı anma programlarında şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.