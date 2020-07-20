Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek” denildi.
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
20.07.2020 - 09:19 | Son Güncelleme: 20.07.2020 - 09:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen PKK'lı 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,terörist,hava harekatı,
719317 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/719317.aspx
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