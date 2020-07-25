Mustafa Destici "41 seneden fazla bir zamandır Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması rüyasıyla, mücadelesiyle bir hayat geçirdik. Allah'a hamdolsun cuma namazı kılmak bizlere nasip oldu. Yurt dışından gelen bir takım sesler var. Elbette bunları dikkate alacak değiliz. 1453’te de oradan sesler yükselmişti ama Fatih onları dikkate almış olsaydı İstanbul fethedilmemiş olurdu. Ayasofya cami olmazdı” dedi.
Mustafa Destici: Bir rüya hayata geçmiş oldu
25.07.2020 - 06:13 | Son Güncelleme: 25.07.2020 - 06:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde kılınan ilk namaza katıldı.
Etiketler : mustafa destici,
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