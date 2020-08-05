Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek eğitim kalitesi, disiplin bilgisiyle tanınan ve son gelişmelere göre kendisini yenileyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), bugün dünyada bu birikimini eğitim olarak diğer ülkelere aktaran ordular içinde ön sıralarda yer alıyor. TSK, NATO ile yürüttüğü faaliyetler yanında kurduğu üsler ve eğitimlerle dünya barışına önemli katkı sağlıyor. Türkiye'nin bu katkısı aslında 1950'de Kore Savaşı'yla başladı... Bugün TSK, 57 ülkenin 32.923 Misafir Askerî Personeline (MAP) eğitim veriyor. Askerî eğitim iş birliği faaliyetleri kapsamında, Afganistan Komuta Kurmay Kolejine, Afganistan Millî Savunma Üniversitesine, Afganistan Kara Harp Okuluna, Kabil Askerî Lisesine ve Afganistan Yabancı Diller Okuluna danış-man/eğitici destek sağlanıyor. Somali Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılması kapsamında 30 Eylül 2017 tarihinde, Mogadişu/ Somali’de Harp Okulu, Astsubay Okulu ve Birlik Eğitim Merkezi eğitim/öğretim faaliyetlerine başladı.

ABD’DEN SONRA İKİNCİ ÜLKEYİZ

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre Türkiye, Amerika Birleşik Devletlerinden sonra yurt dışında en aktif olan ikinci orduya sahip. Türk askerinin 3 kıtada hâlihazırda 13 ülkede askerî varlığı söz konusu. Ayrıca bu ülkelerden bazılarında askerî üssü de var. TSK, en fazla personelle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde konuşlu. Kıbrıs'taki asker sayısının 40 bin civarında olduğu değerlendiriliyor. Yurt dışındaki en büyük askerî üs ise stratejik açıdan önemli bir nokta olan Somali'de. Başkent Mogadişu'da bulunan bu üste Mehmetçik, Somali ordusuna eğitim desteği veriyor.

LİBYA'DA DENGELERİ DEĞİŞTİRDİK

Irak, Suriye, Katar, Azerbaycan ve Sudan'da da Türk askeri bulunuyor. Türkiye'nin bazı ülkelerde barışı koruma misyonu da var. Bu kapsamda Türk ordusu, NATO ve Birleşmiş Milletler bünyesinde en aktif rol oynayan ordulardan biri... Türk askeri; Afganistan, Arnavutluk, Lübnan, Bosna Hersek ve Kosova'da barış gücü olarak görev yapıyor. Libya Tezkeresi'nin Meclis'te kabul edilmesiyle bu halkaya katılan son ülke Libya oldu... Türkiye, Kuzey Afrika ülkesinde kurumsal bir ordu oluşması için eğitim ve danışmanlık hizmeti veriyor.

TÜRKİYE 13 ÜLKEDE ASKERÎ VARLIK GÖSTERİYOR

1- KKTC

2- SURİYE

3- IRAK

4- AZERBAYCAN

5- SOMALİ

6- KATAR

7- AFGANİSTAN

8- ARNAVUTLUK

9- LÜBNAN

10- BOSNA HERSEK

11- KOSOVA

12- SUDAN

13- LİBYA

"EN NİTELİKLİ KATKI TÜRKİYE'NİN"

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, ülkemizin Somali'deki askerî varlığını değerlendirdi. Türkiye'nin Somali’ye 5 bin asker yetiştirme sözü olduğunu ifade eden Büyükelçisi Yılmaz "5. taburla birlikte 2 bin 500 civarında askeri eğitmiş oluyoruz. Toplam sayıya bakıldığında neredeyse ilk etapta 15-16 bin kadar öngörülen Somali ordusunun 3'te 1'ini Türkiye eğitmiş olacak. Şunu açıkça söyleyebilirim ki bu konuda en nitelikli katkıyı sağlayan ülke Türkiye'dir" dedi. Ülkemizin oradaki askerî eğitim merkezinde Somali ordusunun omurgasını teşkil edecek subay ve astsubay yetiştirdiğini aktaran Yılmaz, Türkiye'nin Libya için Somali'den asker talebinde bulunduğuna yönelik iddialara ilişkin de şunları söyledi: Biz bunu bir maksatlı yönlendirme olarak görüyoruz. Türkiye'nin Libya için Somali'den asker talebinde bulunduğu yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Gerçeklik payı yok.

RUSYA, ALTI AFRİKA ÜLKESİNDE ÜS KURACAK

Rusya’nın Afrika ülkeleriyle askerî iş birliğini yoğunlaştırdığı ve 6 ülkede askerî üs kurma konusunda izin aldığı ileri sürüldü. Bild gazetesinin Almanya Dışişleri Bakanlığının gizli raporuna dayandırdığı haberinde, Rusya’nın 2015’ten beri 21 Afrika ülkesiyle askerî iş birliği anlaşmaları yaptığı, daha önce Rusya’nın askerî iş birliği yaptığı Afrika’daki ülke sayısının sadece 4 olduğu belirtildi. Haberde, bu anlaşmalar kapsamında Moskova yönetiminin, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mısır, Eritre, Madagaskar, Mozambik ve Sudan’da askerî üs kurma izni verilmesi konusunda güvence aldığı iddiası yer aldı.

