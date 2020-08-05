Bakanlıktan yapılan açıklamada, “TSK’ya ait A400M tipi uçağımız Lübnan’a uzanacak yardım eli için hazırlıklara başladı. Uçağımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Beyrut’ta meydana gelen patlama sonrası bölgeye tıbbi malzemeleri, ekipmanlar ve arama-kurtarma personeli taşıyacak” ifadeleri yer aldı.
Türkiye’den Lübnan’a gidecek yardım uçağı hazırlanıyor
05.08.2020 - 19:36 | Son Güncelleme: 05.08.2020 - 20:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, TSK’ya ait A400M tipi uçağın Lübnan’a yardım götürmek üzere hazırlandığını duyurdu.
Etiketler : msb,beyrut,yardım,
722932 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/722932.aspx
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