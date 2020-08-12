Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

Terör örgütü PKK adım adım sona yaklaşıyor. İçişleri Bakanlığının verilerine göre, PKK’ya yönelik son 2 yılda yaklaşık 300.000 operasyon yapıldı. Operasyonlarda şimdiye kadar 2.500'den fazla terörist etkisiz hâle getirildi. Sadece yılın ilk 7 ayında 64’ü üst düzey olmak üzere 474 terörist yakalandı. Son 2 buçuk yılda PKK’ya ait 4.000’e yakın sığınak ve depo imha edildi. Yılın ilk 7 ayında imha edilen sığınak ve depo sayısı 455 iken, operasyonlarda 421 tane silah, 202 mayın, 291 tane el bombası, 23 ton 104 kilo patlayıcı madde ve 60.560 adet çeşitli çaplarda mühimmat ele geçirildi.

Kuzey Irak’ta üst üste yapılan Kıran, Kapan ve Pençe operasyonlarıyla PKK'ya büyük darbe indirildi. Bölgede TSK tarafından kurulan 7 üs bölgesi sayesinde, hem teröristlerin yeniden o bölgelere yerleşmeleri engellenirken, hem de sınırın diğer tarafındaki stratejik noktalar ele geçirildi. Bu sayede binlerce PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerin sınır hattından Türkiye içine sızmalarının önüne geçildi. Güvenlik güçleri tarafından yapılan kesintisiz operasyonlar sayesinde 2016'da 2.780 olan yurt içindeki PKK'lı terörist sayısı bu yıl 400’e düştü. Bu rakamın önümüzdeki dönemde sıfırlanmasının hedeflendiği öğrenildi. Örgütün yurt içi terörist sayısı 2017 Ocak'ta 1.835 ila 1.995, 2018 Ocak'ta 1.100 ila 1.200 ve 2019 Ocak'ta ise 755 ila 876 idi. 2019 Kasım'da ise 537 ila 587’ye kadar gerilemişti.

PKK’YA KATILIM DİBİ GÖRDÜ

Yapılan operasyonların yanı sıra, terör örgütüne katılım da son 30 yılın en düşük seviyelerine inmeye devam ediyor. 2014'te PKK'ya katılım 5.558 iken, bu sayı 2015'te 3.884'e, 2016'da 703'e, 2017'de 161'e, 2018'de 136'ya ve 2019'da 130'a indirildi. Yılın ilk 6 ayında ise örgüte katılım tarihin en düşük seviyesine düşerek 21 oldu.

745 KİŞİ İKNA YOLUYLA DÖNDÜ

2016’dan bu yana teslim olan terörist sayısı 745’e yükseldi. İkna yoluyla teslim olanların yıllara göre dağılımına bakıldığında önemli bir artışın olduğu dikkat çekiyor. Buna göre, ikna yoluyla 2016'da 79 terör örgütü mensubu teslim olurken, 2017’de bu sayı 105’e çıktı. Yine 2018’de 165, 2019’da ise 273 kişi örgütten kaçtı. Yılın ilk 7 ayında 123 kişi teslim oldu.