MSB, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Operasyonları ile toplam 320 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB: Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Operasyonları ile toplam 320 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
05.09.2020 - 14:27 | Son Güncelleme: 05.09.2020 - 14:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Operasyonları ile toplam 320 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Etiketler : msb,
729724 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/729724.aspx
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