Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanıyor. Kabine toplantısında, Doğu Akdeniz’le ilgili Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerilimi düşürmeye çalışan NATO’nun girişimleri değerlendirilecek. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin askeri temsilcilerinin NATO karargâhında bugüne kadar Yunanistan’la yaptığı 4 görüşmeye ilişkin sunum yapacak. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Doğu Akdeniz’le ilgili yaptığı diplomatik temaslarla ilgili kabineyi bilgilendirecek.

AŞIDA GELİNEN SON DURUM

Koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayılarının artması nedeniyle yeni tedbirlerin alınıp alınmaması masaya yatırılacak. Bu kapsamda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın il bazında artan vaka sayılarına ilişkin kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor. Bakan Koca ayrıca, geçtiğimiz hafta sağlık çalışanlarına gönüllü vurulmaya başlanan korona virüs aşısı ve yapılan çalışmalarla ilgili gelinen son noktayı anlatacak. Bugünden itibaren okul öncesi ve birinci sınıfların yüz yüze eğitim sistemine geçmesine ilişkin değerlendirmeler de yapılacak. Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasıyla bakanlık olarak nasıl önlemler aldıklarını kabine üyelerine aktaracak. Libya’daki gelişmeler de kabinenin gündeminde yer alan başlıklar arasında. Toplantıda, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’ın görevi bırakacağını açıklamasının ardından Libya Millî Mutabakat Hükûmeti ile yeni görüşmenin takvimi ele alınacak.

TTB DE GÜNDEME GELECEK

Terör örgütü PKK’ya karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen operasyonlar da toplantıda ele alınacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütlerine karşı başlatılan ‘Yıldırım operasyonu’ hakkında sunum yapacak. Ayrıca Soylu, korona virüsle mücadele alınan önlemler ve tedbirler hakkında kabine üyelerini bilgilendirecek. Toplantıda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği ‘Türk Tabipler Birliği’nin kapatılma önerisi’nin de değerlendirilmesi bekleniyor.