MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Ankara'da yaşanan olayla ilgili) Son olarak sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet vakalarını şiddetle lanetliyorum. Şifa dağıtan kardeşlerimize saldıran her kim olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Konuyla ilgili üzerimize düşen ne olursa olsun yapacağımızın teminatını veriyorum."
Devlet Bahçeli: Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet vakalarını şiddetle lanetliyorum
22.09.2020 - 20:28 | Son Güncelleme: 22.09.2020 - 20:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "(Ankara'da yaşanan olayla ilgili) Son olarak sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet vakalarını şiddetle lanetliyorum. Şifa dağıtan kardeşlerimize saldıran her kim olursa olsun en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Konuyla ilgili üzerimize düşen ne olursa olsun yapacağımızın teminatını veriyorum."
Etiketler : devlet bahçeli,
733758 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/733758.aspx
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