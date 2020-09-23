Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahvehanelerde kâğıt oynanmamasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu "Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman? Oysa önlem alabilirsiniz" dedi, her oyunda sıfır kâğıt açma önerisi sundu. Salgının sürdüğü, sağlık çalışanlarının canını ortaya koyduğu bir dönemde Kılıçdaroğlu'nun kahvehanecilerden oy devşirmek için sarf ettiği sözler büyük tepki çekti. Kılıçdaroğlu'na cevap veren AK Partili Bülent Turan "Sen çok yaşa Kemal Kılıçdaroğlu. Muhalefetin başından eksik olmayasın" dedi. Bu arada TTB'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu'nu eleştiren MHP’li İsmet Büyükataman "Kılıçdaroğlu’nun yakasına takılan siyah kurdele, kendisini hangi kirli güçlere teslim ettiğinin utanç nişanesi olarak hafızalarda yer edecektir" diye konuştu.