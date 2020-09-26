İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih, Gaziosmanpaşa ve Maltepe'de PKK terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Adreslere düzenlenen operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Baskınlarda bazı şüpheliler gözaltına alınırken, ekipler aramalar yaptı. Operasyon yapılan adreslerin çevresinde polis, geniş güvenlik önlemi aldı.
İstanbul'da PKK operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
26.09.2020 - 01:46 | Son Güncelleme: 26.09.2020 - 01:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK'ya yönelik operasyon yaptı. Belirlenen adreslere yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Etiketler : istanbul operasyon,pkk operasyonu,
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