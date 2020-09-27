Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Görüşmede Ermenistan saldırganlığı ele alındı.
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov ile görüştü
27.09.2020 - 15:12 | Son Güncelleme: 27.09.2020 - 15:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Görüşmede Ermenistan saldırganlığı ele alındı.
Etiketler : mevlüt çavuşoğlu,
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