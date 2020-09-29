FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 15 şüpheliden 12'si TEM ekiplerince Ankara'da gözaltına alındı.
ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 15 şüpheliden 12'si gözaltına alındı
29.09.2020 - 09:45 | Son Güncelleme: 29.09.2020 - 09:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen 15 şüpheliden 12'si TEM ekiplerince Ankara'da gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Etiketler : ByLock,
735255 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/735255.aspx
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