Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Polis Akademisinde düzenlenen çarşı ve mahalle bekçileri mezuniyet törenine katıldı.

Soylu, törende yaptığı konuşmada “Önleyici asayiş hizmetlerinde 15 Temmuz 2016 sonrasındaki en belirgin adımımız, hiç şüphesiz çarşı ve mahalle bekçileri noktasında olmuştur. Mezun olacak 7 bin 669 arkadaşımızla birlikte toplam bekçi sayımız 28 bin 773 olacak” dedi. Çarşı ve mahalle bekçilerinin başarılarını rakamlarla açıklayan Bakan Soylu şunları söyledi: 1 Eylül 2018-31 Ağustos 2020 arasında toplam 5 bin 630 hırsızlık olayına müdahale etmişlerdir. Çarşı ve mahalle bekçilerimizin sahada görev yapmaya başladığı 2017 yılında ülkemizde günlük evden hırsızlık ortalaması 282’ydi. Bugün itibarıyla bu ortalama 148’dir. Allah nasip ederse 2021 yılının sonunda biz 100’e çekmiş olalım. Böylece Avrupa ve dünyada bu noktada tek olalım. 1.294 kayıp çocuğun bulunup ailesine teslim edilmesini sağlamışlardır. 18 yaşın üstündeki 4 bin 165 şahsın bulunmasını ve aranma kaydı olan 88 bin 746 şahıs hakkında da işlem yapılmasını temin etmişlerdir. Yılbaşından bugüne kadar dijital sahada toplam 242 operasyon yaptık, 1.544 kişiyi gözaltına alındı ve bunların 466'sı tutuklandı. Organize suçlarda geçen yılın tamamında ulusal ölçekteki yedi suç örgütünü çökertmiştik. Bu yıl henüz yıl tamamlanmadan sekiz ulusal ölçekte organize suç örgütüne ulaştık. Bölgesel ve yerel örgütlerle beraber toplam sayı şimdilik 277'dir. Önleyici tedbirler sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre kadın cinayetlerinde yüzde 29 azalış oldu.