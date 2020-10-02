Erdoğan, Twitter'den İngilizce yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile First Lady Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, karantina sürecini sıkıntısız şekilde atlatıp bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a 'geçmiş olsun' mesajı
02.10.2020 - 12:57 | Son Güncelleme: 02.10.2020 - 13:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Etiketler : cumhurbaşkanı,Recep Tayyip Erdoğan,Donald Trump,koronavirüs,
736061 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/736061.aspx
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