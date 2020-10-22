Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, pandemi sürecinde iken "Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar bir haftada bin kişilik sahra hastanesi kurdu" dediği fuar alanında 19-22 Kasım tarihleri arasında Estetik Kozmetik Güzellik Fuarı gerçekleştirilecek.

Kılıçdaroğlu, 12 Nisan'da yaptığı bir açıklamada Karalar'ın bir haftada bin kişilik sahra hastanesi kurduğunu öne sürmüştü. CHP'li Karalar da koronavirüs salgınına karşı acil eylem planı çerçevesinde, TÜYAP Fuar Alanı'na belediye olarak bin yataklı sahra hastanesi kurduklarını ve kullanıma hazır olduğunu açıklamıştı. Kılıçdaroğlu'nun 'sahra hastanesi' diye söz ettiği yerin, Adana'daki fuar alanı olduğu, boş salonun sadece fuar stantlarıyla bölündüğü, bir gecede 'emanet yatakların' taşındığı ortaya çıkmıştı. Dönemin Adana İl Sağlık Müdürü Ahmet Özel sözde sahra hastanesi için "Miskinler yurdu gibi bir şey. Burası fuar alanı ruhsat alacak durumu yok" ifadesini kullanmış, Adana Valiliği ise "Anılan yer fuar alanı, bu alanda bin yataklı bir hastane bulunmuyor. Olması gereken araç-gereç ve tıbbi donanımlar bulunmuyor" bilgisini paylaşmıştı.

TUNCAY ÖZKAN DA YALANA ORTAK OLDU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da; 27 Nisan 2020 tarihinde Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Halka yalan söylenmez! Erdoğan'ın 1 yataklı dediği Adana Sahra Hastanesi'ni izleyin..." diyerek paylaşımda bulunmuştu..

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