Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kervana Maduro pazar günü yaptığı açıklamada, "Venezuela'nın koronavirüsü yüzde 100 ortadan kaldıran bir ilaç geliştirdiğini söylemek istiyorum" dedi. Devlet Başkanı, söz konusu ilacın virüse karşı tedavi üzerinde çalışan Venezuela Bilimsel Araştırmalar Enstitüsü (IVIC) tarafından tasarlandığını ifade etti. TR-10 adı verilen bir molekül esas alınarak geliştirilen ilacın tam anlamıyla etkili olduğunu savunan Maduro, uzmanlar ve bilim insanlarının incelemesinden geçen çalışmanın, bulguları onaylayacak kuruluş olan Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) takdim edileceğini ifade etti.

Venezuela'nın "bu tedaviyi dünyaya sunmayı" dört gözle beklediğini ve IVIC'i "insanlığa bu büyük katkı" için tebrik ettiğini söyleyen Maduro, ilacın seri üretiminin "uluslararası ittifaklar" yoluyla sağlanacağını belirtirken daha fazla ayrıntı vermedi.