Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransız sözde mizah dergisi Charlie Hebdo, Hz. Muhammed'e (sallallâhu aleyhi ve sellem) hakaret içeren karikatürünün ardından yeni bir skandala daha imza attı.

Ahlaksız dergi şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Haddini aşarak, Erdoğan'a iğrenç bir kapakla saldıran dergiye tepkiler çığ gibi büyüdü

Paylaşımlarda, söz konusu kapak için alçaklık, aşağılık gibi ifadeler kullanıldı.

İşte o tepkilerden bazıları:

OKTAY: LANETLİYORUM

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız! İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum. Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum.



KALIN: SALDIRI, MİZAH DEĞİLDİR

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir. Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir.

ALBAYRAK: MİZAH DEĞİL, TERBİYESİLİK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: İfade özgürlüğü kisvesi altında, ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldıran Fransız dergisini şiddetle kınıyorum. #CharlieHebdo’nun yaptığı bir mizah değil, terbiyesizliktir! Cumhurbaşkanımız üzerinden İslam’a duyulan nefrettir!

GÜL: FAŞİSTLER

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Avrupa'nın insanlık değerlerinden nasipsiz faşistleri, ifade özgürlüğü nedir bilmiyorsunuz. Geçmişten bugüne biriktirdiğiniz hukuksuz, ahlaksız utanç sayfalarınıza her gün bir yenisini ekliyorsunuz. Şunu bilin ve aklınızdan çıkarmayın: Recep T. Erdoğan asla yalnız yürümeyecek.

ÇAVUŞOĞLU: YOK OLACAKLAR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: En galiz küfürleri mizah, alçakça provokasyonları siyasi mesaj, nefreti körüklemeyi ifade özgürlüğü sananlar tarihin çöplüğünde yok olacaklar. Hakaret acizlerin silahıdır! Cumhurbaşkanımız Ümmetin sesi, mazlumun nefesidir!

ÇELİK: İNANÇ DÜŞMANLIĞI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Fransız dergisi nefret üretim merkezi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınlarını şiddetle kınıyoruz. Bu yayın anlayışı fikir özgürlüğü değil inanç düşmanlığıdır. Bu zihniyet tiksinti verici bir noktaya ulaşmıştır.

ALTUN: FAŞİSTLER KAYBEDECEK

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Batı'nın faşist kanadı ve onların içimizdeki temsilcileri ahlaksızca Cumhurbaşkanımıza saldırıyorlar. Cumhurbaşkanımızı yolundan döndürebileceklerini sanıyorlar. Cumhurbaşkanımız küresel vicdanın sesi olmaya devam edecek. Türkiye güçlenecek, faşizm ve faşistler kaybedecek!

CHARLIE HEBDO'NUN KISA TARİHİ

Wikipedia'daki bilgilere göre haftalık yayınlanan Charlie Hebdo, 1969'da yayın hayatına başladı. 1982-1992 yılları arasında yayına ara veren dergi, çok sayıda provakatif çizimle ve kapakla yayınlandı. Derginin Türkiye'de ve İslam dünyasında anılması Hz. Muhammed karikatürleriyle oldu. Bu karikatürlerin ardından 7 Ocak 2015'te bir terör saldırısına uğrayan dergide çizerlerin de aralarında bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti. Saldırı ile ilgili 14 kişinin yargılanacağı dava öncesi Eylül ayında dergi, söz konusu çizimleri yeniden yayımlama kararı aldı. Bu karar da tartışma oluştururken Fransa'daki bazı kamu binalarına çizimlerin yansıtılması Türkiye'nin de sert tepkisini çekti.