Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı öncesi Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) inceleme yaptı. İncelemelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını kılmak üzere Kerem Aydınlar Cami'ine geldi. Cuma namazını burada kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan cami çıkışı 2 çocuğa oyuncak verdi. Ardından Erdoğan, Vahdettin Köşkü’ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazını Kerem Aydınlar Cami'inde kıldı
30.10.2020 - 14:04 | Son Güncelleme: 30.10.2020 - 14:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazını Üsküdar’da bulunan Kerem Aydınlar Cami'inde kıldı. Namaz sonrası Erdoğan Vahdettin Köşkü’ne geçti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Cuma namazı,Kerem Aydınlar Cami,
742843 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/742843.aspx
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