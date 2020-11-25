MSB:"Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
MSB: 17 terörist etkisiz hale getirildi
25.11.2020 - 09:36 | Son Güncelleme: 25.11.2020 - 09:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB:"Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 17 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi."
Etiketler : msb,
748822 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/748822.aspx
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