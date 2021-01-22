Cumhurbaşkanı Erdoğan, Instagram hesabından paylaştığı mesajında, "Kaleme aldığı eserleriyle nesillere gerçek tarihimizi öğretmeyi, sevdirmeyi başarmış değerli tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu'nun (Niyazi Birinci) vefatından derin üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.