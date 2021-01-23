Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de 11 Mart 2020'de ilk Covid-19 vakasının görülmesinin ardından Sağlık Bakanlığınca hızla hayata geçirilen mücadele yollarından biri de "dijital" uygulamalar oldu. İlk vakanın görülmesinden bir ay sonra, 10 Nisan 2020'de, kullanıma sunulan Hayat Eve Sığar (HES) mobil uygulaması, vatandaşların virüsü tanıyıp tedbir alabilmesini sağladı. "Covid-19 yoğunluk haritası", "riskli bölge ve temas uyarısı" gibi özellikleri bulunan uygulama sayesinde güncel risk durumu takip edilebiliyor. "İhbarda bulun" menüsünden bildirilen iş yeri, havalimanı, toplu taşıma araçlarında yapılan kural ihlalleri, HES'le en yakındaki denetim ekibine iletilerek anında değerlendiriliyor. Vatandaşlar, isim ve telefon numaralarını ekledikleri yakınlarının sağlık durumu ve konumları hakkında da bilgi sahibi olabiliyor.

ALANA ÖZEL KAREKOD

Kişiler; restoran, iş yeri, market, toplu taşıma aracı gibi sorumlu oldukları alanlar için uygulamadan karekod oluşturarak çıktısını ilgili mekânın girişine asabiliyor. Gelen, karekodu HES'ten okuttuğunda sisteme kaydediliyor. Böylece sonradan tespit edilen pozitif vakalar ile aynı ortamda ve zaman diliminde bulunan kişilere, vakit kaybedilmeden sağlık ve rehberlik hizmeti veriliyor. Bugüne kadar 64 binin üzerindeki mekân için karekod oluşturularak alanda riskli kişi olup olmadığı görüldü. HES kodunun kamuya açık alanlarda mecburi hâle getirilmesiyle virüslü ya da temaslıların alana girmesini önledi.

ÇOCUKLARA DA HES KOD

Ebeveynler kendi hesapları üzerinden çocukları için de kod oluşturabiliyor. HES kodu, bugüne kadar 56 milyon 230 bin kişi tarafından cep telefonlarına indirildi. Covid-19'a karşı "dijital duvar" olan uygulamayla toplam 106 milyon 372 bin HES kodu üretildi. Mecburi yerlerde bugüne kadar 2 milyar 528 milyon kez HES kodu sorgulaması yapıldı.