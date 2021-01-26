Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Dağ evine götürdü"

Antalya Lider gazetesinin ortaya çıkardığı habere göre Nuran Y. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği şikayet dilekçesinde şunları anlattı: "Temizliğe gittiğim bir gün akşam eve götürme bahanesiyle beni arabasına bindirdi. Bir yere uğrayıp ölçü alacağını söyledi. Gittiğimiz yerde bulunan evin ölçülerini aldı. Yolda dönerken beni yayla evine götürdü. Araçtan inmek istemedim beni zorla arabadan indirip eve soktu ve tecavüz etti. Sonra kimseye anlatmamam için tehdit edip beni evime bıraktı. Daha sonra beni tehdit ederek kullanmaya devam etti. Hamile kaldım. Çocuğu düşürmem için beni dövdü. Adını bilmediğim bir ilaç vererek düşük yapmamı sağladı. Kimseye söyleyemedim."

"Korkudan her dediğini yaptım"

İçinde bulunduğu durumdan kurtulmak için “eşimden boşanıp seninle evleneceğim” sözlerine inandığını ifade eden Nurcan Y., Kenan Yıldız’a 80 bin lira para verdiğini öne sürdü. Yıldız’ın kendisini CHP’li Muratpaşa Belediyesi’nde işe soktuğunu maaşı da kendisinin aldığını öne süren Nurcan Y., dilekçesinde özetle şu ifadeleri kullandı:

"Bir çok kez beni darp etti. Kendisi avcı olduğu için pompalı ile aileni tararım dediği için korktum. Eski hanımın yayla evini yaktım diyerek övünürdü. Kendisinden ayrılırsam bana zarar vereceğini söyledi. Korkudan her dediğini yaptım."

"İki yıldır mücadele ediyorum"

İddiaya göre Nurcan Y., maruz kaldığı şiddeti CHP Antalya il yönetimine ve CHP Genel Merkezi’ne de aktardı. Üç sayfalık dilekçesinde yaşadıklarını tek tek anlattı. İçinde bulunduğu durumu Yeni Şafak’a anlatan Nurcan Y., Kenan Yıldız’ı CHP yönetimine şikayet ettiğini ancak bugüne kadar kendisine dönen olmadığını ifade etti. Nurcan Y., şu iddialarda bulundu: "Bir CHP milletvekili ve parti yöneticileri akrabası. CHP İl merkezine şikayet ettim. Belgeler yok edildi. 2019’dan bu yana mücadele ediyorum kimseye sesimi duyuramadım. Bana zorla sahip oldu, karşı koydum ama başaramadım. Şikayet etmek istedim ama köy yeri adım çıkmasın, rezil olmayayım diye susmak zorunda kaldım. Eşimden ayrılıp evleneceğim diyerek beni sürekli kandırdı. Hanımı geldi bana ‘Senden hariç üç tane daha imam nikahlı karısı var’ dedi. Dünyalar başıma yıkıldı. Onları da istismar edip imam nikahı yaptık diye kandırmış. Hala telefonla tacize devam ediyor, 9 Ocak’a kadar beni arayıp taciz etti. Savcılığa da şikayet ettim. Bir kadın olarak onurumu şerefimi her şeyimi ayaklar altına aldı, üstelik paramı da çaldı.”

CHP'li başkan kendini savundu: Saplantılı bir arkadaşımız

Aksu CHP İlçe Başkanı Kenan Yıldız, ise iddiaların asılsız olduğunu kadınla ilişki yaşamadıklarını ileri sürerek, mahkeme kararıyla Nurcan Y.’nin tehdit, hakaret ve şantaj suçlarından suçlu bulunduğunu ifade etti.

Yıldız, “Nurcan Y., saplantılı bir arkadaşımız. Daha önce aynı hareketleri bize yaptı. Biz de mahkeme yoluna başvurduk. Nurcan Y., mahkeme sonucunda tehdit, hakaret ve şantaj suçlarından suçlu bulundu. Nurcan Y., için mahkeme 3 ay uzaklaştırma kararı verdi. Taciz, şantaj işlerine devam etti. Tekrar dava açtık. 11. Ağır ceza mahkemesinde süreç devam ediyor. Bu tür suçların hepsi asılsızdır" şeklinde konuştu.